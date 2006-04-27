Самый тайный миллиардер в мире - украинец

Британская газета "Financial Times" пишет о предприятиях, которые контролировал бизнесмен Дмитрий Фирташ, которого назвали собственником доли Raiffeisen в РосУкрЭнерго.

Цитаты из статьи под названием "Украинский миллиардер, которого никто не знает" приводит "Украинская правда" :

"Сорокалетней украинец Дмитрий Фиташ, которого в среду назвали собственником 45% РосУкрЭнерго, может оказаться наиболее тайным миллиардером в мире".

Издание отмечает, что "Фирташ никогда не давал интервью, и до сих пор никогда не печатали его фотографий".

"Его имя часто появляется в украинской и российской прессе, которая ставит его рядом с РосУкрЭнерго и двумя другими трейдерами "Eural Trans Gas" и "Highrock Holdings", которые больше не ведут деятельности", - пишет издание.

Газета рассказала, что в девяностые года Фирташ и его жена Мария построили несколько небольших компаний в их городе Черновцы. "Наибольшей из них была "Кмил", которая занималась автомобильными перевозками, торговала разным товаром и изготавливала упакованную пищу".

"Они также владели домом в Берлине и были совладельцами Немецкой компании, которая занималась автомобильными перевозками, MDF Transspedition, из которой они ушли в 2000 году", - пишет издание.

"Судьба Фирташа кардинально изменилась в 2001 году, когда он стал директором зарегистрированной на Кипре компании "Highrock Holdings", которая расположилась в отреставрированном офисном здании на известном Новом Арбате в Москве", - пишет газета.

Компания выполняла роль агента по бартеру между украинской государственной компанией Нефтегаз и Туркменистаном.

Через два года карьера Фирташа сделала новый скачек, когда зарегистрированная в Венгрии "Eural Trans Gas" подписала эксклюзивные контракты на поставки туркменского газа в Украину.

После того, как РосУкрЭнерго приняло на себя эти контракты в 2005 году, Eural созналась, что основным собственником этой кампании был Фирташ, пишет издание.

Местная пресса также называла Фирташа собственником трех украинских химзаводов: "Крымская сода", "Крымский Титан" и "Ривнеазот", отмечает газета.

"Украинская правда"