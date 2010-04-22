Экс-куратор дела об отравлении Ющенко: меня отдали в руки киллеров!

Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины без объяснения причин приняли решение о сокращении количества телохранителей бывшего руководителя следственно-оперативной группы Генпрокуратуры Галины КЛИМОВИЧ, которая расследовала дело об отравлении Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом Г.КЛИМОВИЧ сообщила в интервью газете "Сегодня" (№ 88 от 22 апреля 2010 года).

"Теперь охранников столько, сколько было еще до первого покушения на мою жизнь в 2002 году. И это при том, что дело, в котором я фигурирую как потерпевшая, до сих пор слушается в Николаевском апелляционном суде. Получается, что меня отдали в руки киллеров", - сказал Г.КЛИМОВИЧ.

Издание напоминает, что после инаугурации нового главы государства в ГПУ было принято решение поручить надзор за ходом расследования по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО замгенпрокурора Виталию ЩЕТКИНУ (ранее эти функции выполнял другой заместитель - Николай ГОЛОМША).

По словам Г.КЛИМОВИЧ, В.ЩЕТКИН поставил ей условие не вызывать на допрос в рамках расследования дела нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, вице-премьера Владимира СИВКОВИЧА и первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА. "Когда он (В.ЩЕТКИН) понял, что я не соглашусь, потребовал, чтобы согласовывала с ним вопросы, которые собираюсь задать гаранту и его команде на допросах. Притом, что ранее план допросов был утвержден Николаем ГОЛОМШЕЙ и согласован с генпрокурором Александром МЕДВЕДЬКО. Виктору ЯНУКОВИЧУ было направлено не менее 15 повесток. Но он так и не явился на допрос", - сообщила следователь.

Г.КЛИМОВИЧ отметила, что окончательной причиной для написания заявления об увольнении стало расформирование 19 апреля следственной группы. "Я поняла, что заниматься расследованием мне не дадут, и подала рапорт об увольнении. Где буду работать, пока не решила. По сути, я положила свою жизнь и карьеру под нож", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, руководителем следственной группы по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вместо уволенной по собственному желанию Галины КЛИМОВИЧ назначен следователь Управления по особо важным делам Генеральной прокуратуры Владимир ПРОСКУРНИК.

В.ПРОСКУРНИК раньше принимал участие в расследовании обстоятельств гибели в ДТП лидера НРУ Вячеслава Чорновила.