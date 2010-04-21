С политиками-митинговальщиками власть разговаривать не будет?

Власть должна быть заинтересована в формировании конструктивной оппозиции и привлечении ее к государственному управлению.

Такое мнение высказал директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК в переданном УНИАН комментарии по поводу дискуссии о переформатировании руководящих должностей в парламентских комитетах.

По словам В.КУЛИКА, создание приемлемых условий для работы оппозиции должно быть приоритетом для новой власти.

«Очевидно, что команда ЯНУКОВИЧА должна способствовать формированию конструктивной оппозиции на основе профессионального подхода, способной принять участие в делегировании ответственности за ситуацию в стране», - сказал он.

По мнению эксперта, команде Президента стоит откорректировать свою позицию относительно дискуссии с оппозицией.

«В интересах любой власти – формирование конструктивной, способной к диалогу и сотрудничеству оппозиции. Однако в этой связи, конечно же, ни АП, ни правительство не будет разговаривать с политиками-митинговальщиками. В интересах как власти, так и оппозиции выделить команду конструктивных оппозиционеров, способных внятно сформулировать свои идеологические конструкты, привнести их в массы, найти понимание у власти, создать основы гражданского диалога. Это должны быть в первую очередь профессионалы, самодостаточные политики, имеющие кроме партийного рейтинга еще и крепкие личные электоральные позиции, такие как: Н.ТОМЕНКО Н.КОРОЛЕВСКАЯ, А.ЯЦЕНЮК», - сказал В.КУЛИК.

По мнению эксперта, такой компромисс между властью и оппозицией будет полезным не только для политических сил, но и для страны в целом.

«Страна и общество, очевидно, устали от бесконечного деструктива. Во взаимоотношениях власти и оппозиции должен начаться новый период – профессиональной дискуссии. Но обеспечить это смогут лишь те политики, которые способны отстоять свое мнение, как внутри собственной команды, так и в диалоге с оппонентами», - убежден эксперт.