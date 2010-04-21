Яценюк называет решение Януковича по ЧФ произволом

Подписание документов о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине является «произволом и неконституционными действиями».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что такие договоренности являются нарушением законодательства и Конституции Украины.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что «вопрос пребывания ЧФ на территории Украины регулируется действующей Конституцией и соглашением о временном пребывании флота на территории Украины».

По его словам, чтобы изменить сроки пребывания, необходимо вносить изменения в Конституцию, поскольку речь идет о статье 156, и такие изменения возможны лишь после проведения соответствующего референдума.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «Любые действия по изменению условий пребывания Черноморского флота на территории Украины, которые проведены без референдума и без изменений в Конституцию Украины, являются ничем иным как произволом и неконституционными действиями».

При этом он добавил, что данные договоренности - «пока это бумажка, поскольку фактическое подписание не означает никаких юридических последствий». По словам А.ЯЦЕНЮКА, «подписать можно все, что хочешь, но все это никак не влияет не реальные сроки пребывания флота на территории Украины».

Он подчеркнул: «Я сейчас не вижу целесообразности продления пребывания ЧФ в Украине».