Пребывание ЧФ России в Украине продлили на 25 лет

Срок пребывания на территории Украины Черноморского флота России продлен на 25 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено Соглашением между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, которое сегодня в Харькове подписали Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Мы приняли решение о дальнейшем пребывании ЧФ России, поскольку это было важно для наших российских коллег и друзей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что благодаря этому соглашению российская сторона получила определенность относительно присутствия своей военной базы в Украине.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что это решение и факт пребывания Черноморского флота в Крыму является положительным фактором для обеспечения безопасности и стабильности не только в Черноморском регионе, но и на европейском континенте в целом.

В свою очередь, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия, получив такие международно-правовые гарантии для своей военной базы, будет вкладывать значительные материально-финансовые инвестиции в развитие не только ЧФ, но и города Севастополя.