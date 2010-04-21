Янукович и Медведев отменили визит на авиационный завод

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Харьков с рабочей поездкой, в рамках которой встретится с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, программой предусмотрена встреча глав двух государств в узком кругу, переговоры в расширенном составе официальных делегаций, а также совместная пресс-конференция в областной государственной администрации.

Как сообщалось, во время встречи и переговоров президенты планируют обсудить широкий круг сотрудничества между государствами, в частности, в энергетической сфере, самолетостроении, относительно базирования Черноморского флота РФ, а также пограничного сотрудничества между регионами Украины и России.

Вчера поздно вечером программа пребывания президентов Украины и России в Харькове была откорректирована, в частности, было отменено ранее запланированное посещение В.ЯНУКОВИЧЕМ и Д.МЕДВЕДЕВЫМ Харьковского авиационного завода.

Как отметил представитель официальной делегации России, это может быть связано с напряженным графиком Д.МЕДВЕДЕВА, в результате чего он прибудет в Харьков несколько позже, чем планировалось.

В составе официальной украинской делегации в Харьков также прибыли глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, его заместители Анна ГЕРМАН и Сергей ГОНЧАРУК, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, а также руководители шести регионов Украины - Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской, Запорожской и Крыма.