Депутаты НУ-НС предлагают освободить Ефремова от должности

Народные депутаты Украины из фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Юрий КАРМАЗИН и Николай КАТЕРИНЧУК сегодня зарегистрировали в парламенте проект постановления, которым предлагается освободить Александра ЕФРЕМОВА от должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

Ю.КАРМАЗИН в интервью УНИАН сообщил, что на данное время А.ЕФРЕМОВ нарушает законодательство Украины, поскольку совмещает должности председателя комитета и председателя фракции Партии регионов. При этом Ю.КАРМАЗИН отметил, что именно возглавляемый “регионалом” комитет “должен контролировать выполнение Закона “О Регламенте ВРУ”. “Но происходит сплошное нарушение закона из-за его (А.ЕФРЕМОВА - УНИАН) бездеятельности”, – отметил представитель НУ-НС.

Проект постановления, внесенный Ю.КАРМАЗИНЫМ и Н.КАТЕРИНЧУКОМ, “О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации" (относительно прекращения нарушения требований части четвертой статьи 6 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" и освобождении А.ЕФРЕМОВА)" размещен на сайте Верховной Рады Украины.