Черниговский губернатор удержался

Два указа подряд

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 551/2010 освободил Владимира ХОМЕНКО от должности главы Черниговской областной государственной администрации. Как отмечается в размещенном на официальном сайте главы государства документе, В.ХОМЕНКО освобожден в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. Следующим же указом - № 552/2010 ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ХОМЕНКО главой Черниговской областной государственной администрации.

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