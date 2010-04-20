Черниговский губернатор удержался
13:04, 20 апреля 2010Политика
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Два указа подряд
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 551/2010 освободил Владимира ХОМЕНКО от должности главы Черниговской областной государственной администрации.
Как отмечается в размещенном на официальном сайте главы государства документе, В.ХОМЕНКО освобожден в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.
Следующим же указом - № 552/2010 ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ХОМЕНКО главой Черниговской областной государственной администрации.
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