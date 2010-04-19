Шевченко: "Интер" превращается в инструмент борьбы с оппозицией

Телеканал «Интер» становится инструментом борьбы власти под руководством Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧА с оппозицией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, такое мнение высказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО, комментируя заявление ведущего “Большой политики” Евгения КИСЕЛЁВА относительно объективности работы телеканала «Интер», на котором выходит эта программа.

«Я с большим удивлением воспринял заявление телеканала «Интер», где в том числе речь шла о моем участии в телепрограмме как доказательстве объективной работы. У телеканала специфические представления об участии оппозиции в эфирах, потому что я на этой программе не получил слова вообще, за что уже после эфира получил личные извинения от господина КИСЕЛЁВА», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, создается впечатление, что оппозиция на телеканале «Интер» может присутствовать только вне кадра или в качестве декораций. Он считает, что такое отношение телеканала к представителям оппозиции продолжает «длинную историю политических манипуляций и темников на «Интере». «Выглядит очень однозначно, что канал является политической дубиной в руках владельца, который является председателем СБУ и членом команды ЯНУКОВИЧА», - сказал народный депутат. А.ШЕВЧЕНКО отметил, что такая практика на одном из самых популярных каналов продолжает «курс на свертывание свободы слова в Украине».

В частности, он напомнил о массовых нападениях на журналистов и ликвидации Национальной комиссии по вопросам свободы слова при Президенте, усиление цензуры, агрессивной позиции в отношении медиа Нацкомисии по вопросам морали. «Все то, что происходит сейчас со свободой слова, свидетельствует, что путь к несвободе короче, чем к свободе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля ведущий ток-шоу “Большая политика” на телеканале “Интер” Е.КИСЕЛЁВ отказал лидеру объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО в участии в программе, которая должна была выйти в эфир в тот же день. Перед этим БЮТ направил к нему соответствующее открытое письмо с просьбой об участии Ю.ТИМОШЕНКО. При этом в эфире программы Е.КИСЕЛЁВ сказал, что украинская оппозиция и ее лидер Ю.ТИМОШЕНКО получат право принять участие в программе "Большая политика" на "Интере" только при условии решения редакционной коллегии.