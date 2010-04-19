Эксперт: прошло то время, когда украинцы голосовали сердцем
Кто может стать альтернативой мегаблокам
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что введение мажоритарной системы выборов не только не ослабит политические партии, но и усилит региональные и узкоспециализированные проекты, которые на местном уровне вполне могут стать альтернативой всеукраинским мегаблокам.
Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно перспективы введения полностью или частично мажоритарной системы на выборах в местные органы власти.
«Избиратель устал от тотальной войны на уничтожение между основными политическими топ-игроками. Поэтому сдержать создание узкоспециализированных или региональных проектов уже невозможно. Более того, возврат к мажоритарным выборам (частично или в полном объеме) также не ослабит эти процессы, а только усилит. Рядовому избирателю хочется видеть эффективную местную власть, способную решать вопросы локального, а не глобального характера – наличие горячей воды, работающая канализация, ухоженные подъезды и отремонтированные дороги», - убежден эксперт.
Поэтому, считает А.ГОЛОБУЦКИЙ, избиратель будет голосовать не за Партию регионов или БЮТ, а за такие объединения, как, например, «Коммунальный фронт», причем и во Львове, и в Луганске. «Мажоритарные кандидаты, борющиеся за доверие избирателей, также вынуждены будут обращаться к авторитету и опыту новых политических сил, демонстрирующих понимание и способность решать в первую очередь местные проблемы», - отметил эксперт.
По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в Украине прошло то время, когда избиратель голосовал в большей степени эмоционально, чем рационально. «После прошедших президентских выборов избиратель вряд ли будет голосовать сердцем, а на местных выборах – тем более. Поэтому в массовом порядке в регионах появятся и специализированные, и региональные проекты, и даже именные блоки авторитетных местных политиков», - считает заместитель директора АМС.