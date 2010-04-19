Эксперт: прошло то время, когда украинцы голосовали сердцем

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что введение мажоритарной системы выборов не только не ослабит политические партии, но и усилит региональные и узкоспециализированные проекты, которые на местном уровне вполне могут стать альтернативой всеукраинским мегаблокам.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно перспективы введения полностью или частично мажоритарной системы на выборах в местные органы власти.

«Избиратель устал от тотальной войны на уничтожение между основными политическими топ-игроками. Поэтому сдержать создание узкоспециализированных или региональных проектов уже невозможно. Более того, возврат к мажоритарным выборам (частично или в полном объеме) также не ослабит эти процессы, а только усилит. Рядовому избирателю хочется видеть эффективную местную власть, способную решать вопросы локального, а не глобального характера – наличие горячей воды, работающая канализация, ухоженные подъезды и отремонтированные дороги», - убежден эксперт.

Поэтому, считает А.ГОЛОБУЦКИЙ, избиратель будет голосовать не за Партию регионов или БЮТ, а за такие объединения, как, например, «Коммунальный фронт», причем и во Львове, и в Луганске. «Мажоритарные кандидаты, борющиеся за доверие избирателей, также вынуждены будут обращаться к авторитету и опыту новых политических сил, демонстрирующих понимание и способность решать в первую очередь местные проблемы», - отметил эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в Украине прошло то время, когда избиратель голосовал в большей степени эмоционально, чем рационально. «После прошедших президентских выборов избиратель вряд ли будет голосовать сердцем, а на местных выборах – тем более. Поэтому в массовом порядке в регионах появятся и специализированные, и региональные проекты, и даже именные блоки авторитетных местных политиков», - считает заместитель директора АМС.