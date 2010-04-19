Во Львове говорят, что Янукович испугался вулкана галицкого

Сегодня возле Львовской областной государственной администрации состоялась акция протеста с участием националистических и патриотических сил Львовской области под лозунгами «Нет – Табачнику!», «Бандера - Герой Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли около 500 представителей львовских организаций «Нашей Украины», УРП "Собор", "Молодого руха", политической партии «За Украину!».

Собравшиеся держали плакаты с надписями «Янукович – губернатор Малоросії!», «Геть україножера Табачника!», «Флот Росії – геть з України!», «Наступ Москви зупинити!».

Участники митинга-протеста скандировали «Нет - малороссийской власти, нет - Семиноженко, нет - Табачнику, нет - возвращению снова в тюрьму народов».

В своем выступлении член политсовета «Нашей Украины», народный депутат Украины Андрей ПАРУБИЙ заявил, что «ЯНУКОВИЧА нет сегодня во Львове, поскольку он боится львовян и испугался нашей акции».

«Это уже второй отмененный визит во Львов Виктора ЯНУКОВИЧА. Как только он слышит, что мы организуем акции, он отменяет приезд. Если ЯНУКОВИЧ боится приехать во Львов, то мы приедем к нему в Киев», - заявил А.ПАРУБИЙ.

Он также отметил, что сегодняшняя акция является началом бессрочных акций «Нашей Украины» и ряда политических сил региона, которые, по его словам, будут продолжаться до тех пор, «пока не будет отстранен от должности ТАБАЧНИК и пока вопрос о статусе Бандеры не будет снят с повестки дня».

В свою очередь Герой Украины, политзаключенный Юрий ШУХЕВИЧ заявил перед присутствующими на акции, что сегодняшнее представление львовского губернатора перенесено на другой день учитывая протесты львовян. Также он не исключил, что это связано с неприятием львовянами Василия ГОРБАЛЯ как губернатора.

Он призвал львовян ежедневно приходить под стены ОГА для участия в акциях «против табачников и семиноженко».

В завершение акции председатель ЛОО «Наша Украина», народный депутат Владимир ВЯЗИВСКИЙ отметил, что «приезду ЯНУКОВИЧА во Львов помешал не исландский вулкан, а постоянно действующий вулкан в Галичине», и заявил, что акции протеста львовян будут продолжаться до тех пор, пока Д.ТАБАЧНИК не будет отстранен от должности.

Следующая акция, по словам организаторов, состоится завтра возле здания Львовской ОГА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил свою сегодняшнюю поездку во Львовскую область. В рамках поездки В.ЯНУКОВИЧ планировал представить активу области нового председателя ОГА (по данным источника в АП, это будет народный депутат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ).

«Президент принял решение изменить свой рабочий график и перенес поездку во Львовскую область на более поздний срок», - уточнили в Администрации Президента.

О дате посещения Львовской области будет сообщено дополнительно, отметили в пресс-службе.