Черновецкий получил нагоняй от Азарова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ немедленно прекратить нарушение законодательства об охране памятников относительно Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской, ввести временный мораторий на отвод земельных участков и ведение строительных работ в охранной зоне этих национальных заповедников.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

В то же время мэру поручено передать материалы о нарушителях законодательства в правоохранительные органы.

В свою очередь правоохранительные и контрольные органы получили поручение изучить и оценить ситуацию, подчеркивается в сообщении.

Премьер-министр настаивает, чтобы была создана программа защиты историко-культурного наследия Киева - как составная часть Генерального плана развития столицы.

«Мы подводим черту под периодом хаотичной застройки и перестройки Киева, когда город рвали на куски", - заявил Н.АЗАРОВ. По его словам, теперь в этом вопросе киевляне получат поддержку правительства.

"Столица должна получить Генеральный план развития - это требование к киевской власти. Этот план должен органично сочетать сохранение историко-архитектурной аутентичности Киева и европейские требования к мегаполису, который является административным и деловым центром государства - это требование к министерствам и ведомствам, к инвесторам", - подчеркнул руководитель правительства.

Первые преобразования по европейским стандартам, по его словам, ожидается получить к Евро-2012. Следующие будут связаны с созданием в Киеве мощного целостного строительного комплекса и специальной администрации архитектурно-культурного наследия, подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как отмечается в сообщении, соответствующие министерства и ведомства подготовят проекты правительственных решений, направленных на комплексное решение киевских проблем.