Городской председатель Тернополя возглавил областную «За Украину!»

Городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ возглавил областную организацию партии «За Украину!».

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы областной ячейки партии, соответствующее решение было принято во время конференции ее представителей.

Участие в работе конференции кроме делегатов принял лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО. Он отметил, что его партия «не являются вождистской партией и от других политических отличается тем, что ее члены не разуверены, а исповедуют тактику конкретных действий». «Другие партии лишь декларируют, а мы действуем. И именно на действии образовалась наша партия”, – отметил он.

До того, как вступить в лавы партии «За Украину!» Р. ЗАСТАВНЫЙ был членом партии «Народный союз «Наша Украина». Вышел он из этой партии в конце прошлого года.