В Одессе допросили участников чествования памяти Максима Чайки

Концерт группы «Кому вниz» на Куликовом поле в Одессе, посвященный годовщинам памяти погибшего от рук убийцы студента местного университета Максима Чайки, завершился неожиданным задержанием милицией двух участников многолюдной акции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер общественной организации «Свободная Одесса» Марк СОКОЛОВ, уточнив, что «участников акции Дмитрия ЛИНЬКА и Алексея МАКАРОВА группа милиции задержала по окончанию концерта, когда большинство молодежи и студентов разошлись с центральной площади Одессы».

По его словам, это было совершено без объяснения причин и доставлено «в Шевченковский участок милиции Приморского РОВД, которое возглавляет Олег ГОРБАТЮК - зять экс-мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА».

О том, что Д.ЛИНЬКА и О.МАКАРОВА удерживали целую ночь и допрашивали в этом отделении милиции, стражи порядка подтвердили лишь утром 18 апреля. Причем и до сих пор работники милиции отказываются назвать причины задержания и процессуальный статус задержанных лиц, акцентировал М.СОКОЛОВ.

Сейчас стало известно, прибавил он, что им инкриминируют «хулиганство», имевшее место накануне в офисе телеканала АТВ, который принадлежит лидеру партии «Родина» Игорю МАРКОВУ. Якобы вечером 17 апреля группа неизвестных бросила в помещение дымовую шашку и забрызгала его «зеленкой» в знак протеста против разжигания в Одессе междунациональной вражды».

Как отметил М.СОКОЛОВ, «из неофициальных источников стало известно, что аресты совершены в угоду антиукраинским силам Одессы».

«Приходится, с одной стороны, констатировать, - отметил лидер «Свободной Одессы», - что стражи порядка третий год демонстрируют процедурную волокиту вместо надлежащего расследования уголовного дела, в котором фигурирует этот экс-депутат горсовета, который «засветился» со своими сообщниками-охранниками преступным нападением 2 сентября 2007 года на мирных демонстрантов возле здания облгосадминистрации. И до сих пор никто из виновников побоища не очутился за решеткой».

«Также на протяжении года не смогли стражи порядка Приморского райотдела милиции найти и задержать убийцу студента-четвертокурсника М.ЧАЙКИ, хотя фамилию экстремиста из «Антифа» следствию известно, - отметил М.СОКОЛОВ. - Вместо этого очень оперативно работники того же райотдела милиции задерживают и садят за решетку, не называя причин задержания, участников акции чествования памяти погибшего студента, который стал жертвой преступного разгула преступников-украинофобов».

По словам М.СОКОЛОВА, общественные организации «Свободная Одесса», «Комитет обороны Одессы» и другие проведут 20 апреля пикетирование здания облуправления милиции, протестуя против бездеятельности милиции при расследовании резонансных уголовных дел и своеволия и беззакония по отношению к активистам патриотических организаций Одессы».

Напомним, около тысячи одесситов, преимущественно представителей молодежных и студенческих организаций областного центра, провели 17 апреля в Одессе почтили память студента-четвертокурсника университета им. Мечникова М.Чайки.

Как отметил в выступлении перед участниками акции лидер облорганизации ВО «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО, «Максим Чайка был человеком, который для многих стал символом борьбы за украинскую Украину.

ВО «Свобода» будет инициировать установление памятной таблички на месте гибели М.Чайки и переименовывание в его честь одной из улиц Одессы. На Куликовом поле состоялся рок-концерт при участии группы «Кому вниz».