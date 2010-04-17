Могилев: за 5 лет резко попортился личный состав милиции

За последние пять лет из-за отсутствия спроса за итоги работы профессионализм милиции резко ухудшился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сегодня в интервью журналистам на территории учебного центра внутренних войск МВД Украины, расположенном под Киевом.

«С моей точки зрения, за последние пять лет из-за отсутствия спроса за итоги работы мы во многом попортили личный состав. Поэтому нужно сейчас резко повысить дисциплину», - сказал он, пояснив при этом, что практически каждый день в Украине фиксируются чрезвычайные происшествия с участием личного состава.

«Такого быть не должно, поэтому мы поставили очень жесткие оценки, чтобы за любое ЧП, связанное с личным составом, отвечал как человек, который его совершил, так и его руководитель. Начальник, который не сумел обеспечить нормальное поведение своих подчиненных, не должен работать», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Отвечая на вопрос о тотальных кадровых ротациях в МВД, министр пояснил, что часть руководителей после смены руководства ведомства сами написали рапорта об отставке, а «часть людей, я считаю, не отвечали тем критериям, которые ставлю я, поэтому смена кадрового потенциала, она объективно есть».