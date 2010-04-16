Янукович привезет во Львов нового губернатора

На 19 апреля запланирована рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Львовскую область.

Об этом сообщили УНИАН в Львовской облгосадминистрации.

Во время поездки В.ЯНУКОВИЧ осмотрит в Львове объекты, которые строятся к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также представит нового губернатора Львовской области.

В то же время, Львовская ОГА не предоставила информации о том, кого именно будет представлять глава государства.

По данным информированных источников, председателем Львовской ОГА будет назначен народный депутат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.

В.ГОРБАЛЬ родился 18 марта 1971 года в Львове. В 1993 году окончил Институт международных отношений при Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко.