Герман: союзником Тимошенко может остаться только бен Ладен

В Администрации Президента Украины считают, что инициатива лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО запретить вывоз высокообогащенного урана с территории Украины вредит международному имиджу государства.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН.

"Заявление, сделанное сегодня, свидетельствует о том, что ТИМОШЕНКО хочет отрезать себя от мира, который борется против распространения ядерных материалов, против того, чтобы такие материалы попали в руки террористов", - сказала А. ГЕРМАН, добавив, что "после таких заявлений у ТИМОШЕНКО на международной арене может остаться только один союзник ... - бен ЛАДЕН".

Она также назвала последние "заявления, шаги и оппозиционный стиль Ю.ТИМОШЕНКО" "непродуманным, растерянным, на грани срыва" и вызывающим много вопросов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, комментируя заявление Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о вывозе из Украины высокообогащенного урана, Ю. ТИМОШЕНКО заявила, что оппозиция разработает законопроект о запрете вывоза такого урана из Украины.

По ее мнению, нужно разработать законопроект, "который дает возможность Украине хранить на своей территории высокообогащенный уран, запрещает его передавать за пределы Украины и тем самым обеспечивать поддержку и необходимое развитие нашей отечественной науки".

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что единоличное решение В.ЯНУКОВИЧА об отказе от урановых материалов унижает Украину и украинских ученых и исключает страну из конкурентной среды.

«Я думаю, что такое решение не должно стать в Украине реальностью», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сам факт владения высокообогащенным ураном повышает вес государства в международных отношениях, а также позволяет государству принимать участие во всех значительных международных переговорах. «Украина является одной из немногих стран, которые сделали очень четкие шаги по отказу от использования ядерного оружия, но в то же время отказывать Украине в праве использовать обогащенный уран в научных целях – это было бы по отношению к Украине несправедливо и нелогично”, - сказала она.

10 апреля В.ЯНУКОВИЧ своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание которого состоялось в закрытом режиме 9 апреля 2010 года. По данным информированных источников УНИАН, это решение касалось инициативы украинской стороны отказаться от запасов высокообогащенного урана.

12 апреля в США Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавится от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.