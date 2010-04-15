Депутат БЮТ: деньги, одолженные за границей, пойдут на ремонт кабинетов

Правительство Николая АЗАРОВА намерено израсходовать средства международных финансовых организаций на ремонт в кабинетах чиновников и закупку кондиционеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат от БЮТ, член парламентского комитета по вопросам социальной политики Александр СОЧКА, комментируя правительственный проект закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год, принятый сегодня парламентом в первом чтении.

«В приложениях к закону, в разделе «Проекты социально-экономического развития», можно увидеть перечень «хороших» дел, которые правительство планирует сделать для чиновников. Кроме борьбы с духотой во властных кабинетах, предусматривается ремонт помещений в правительственных подразделах», - сообщил народный депутат.

По словам А.СОЧКИ, эти мероприятия планируется провести в рамках проекта, общая стоимость которого составляет 101,8 млн. долларов и суммы ссуды 99,4 млн. долларов.

«Кондиционеры для власти за счет одолженных денег – это именно то, что хорошо характеризует, какого качества социальную политику намерено проводить правительство АЗАРОВА, и какие приоритеты перед собой он ставит. Особенно на фоне вчерашних событий в парламенте», - отметил А.СОЧКА.

Он напомнил, что в среду проправительственное большинство провалило четыре социальных закона. Ими предусматривалось увеличение помощи малообеспеченным семьям, повышение вдвое выплат на новорожденных, помощь на воспитание детей до достижения ими 18-летнего возраста, создание государственных продовольственной и медицинской корзин.

«После этого расходование денег правительством АЗАРОВА на комфорт чиновнического аппарата выглядит кощунством», - сказал депутат.