У Тимошенко не верят, что в коалиции наберется 300 нардепов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что без всеукраинского референдума нельзя принять ни одного решения, которое противоречило бы Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя заявления некоторых представителей фракции Партии регионов об увеличении количества депутатов в коалиции до 300 и возможности принятия таким образом изменений к Конституции.

По словам Н.ТОМЕНКО, такое развитие событий будет характеризовать высокую степень монополизма власти в Украине, а потому оно опасно для демократии.

«Но, объективно говоря, возможность доведения коалиции до 300 голосов базовым, ценностным принципам Украинского государства не угрожает. Проблема многих политиков, в частности из команды ЯНУКОВИЧА, в том, что большинство из них так и не нашло времени ознакомиться с действующей Конституцией», - сказал он.

Как заметил Н.ТОМЕНКО, заявления нынешней власти о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года или о нескольких государственных языках в Украине являются лишь предвыборными или политическими заявлениями. Н.ТОМЕНКО объяснил это тем, что для таких вещей нужно не только внести изменения в Конституцию, но и утвердить их на референдуме.

Заместитель председателя ВР объяснил, что ст. 156 раздела 13 Конституции Украины четко формулирует, что внесение изменений в раздел 1 «Общие принципы» возможно лишь при согласии украинского общества.