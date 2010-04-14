Азаров ищет «баланс между социальной защитой и требованиями развития»

Правительство в ближайшее время достигнет договоренности с руководством Российской Федерации о новой цене на природный газ, которая и будет заложена в проекте Государственного бюджета на 2010 год. Правительство сделает все возможное, чтобы цена была благоприятной для развития украинской экономики. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе заседания правительства, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

«Уверен, что в ближайшую неделю мы договоримся с российской стороной и заложим в бюджет цену, которая позволит возобновить конкурентоспособное производство», - отметил Николай Азаров и прибавил: «Мы приложим все усилия, чтобы создать благоприятные условия для стабилизации и развития экономики и тут главный вопрос – цена на газ». Премьер-министр отметил, что правительство сейчас «ищет наилучший баланс между социальной защитой и требованиями развития».

По словам Николая Азарова, такие надежды базируются на том, что российское руководство дало конкретное согласие на пересмотр условий контракта на поставки российского газа в Украину. «Переговоры мы должны провести убедительно, быстро и отчитаться обществу о том, как мы восстановили национальные интересы Украины», - заметил он.