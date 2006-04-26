Ющенко пошлет в чернобыльскую зону три бригады акушеров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что власть должна всячески поддерживать чернобыльских самосельцев.

Об этом он сказал в своем сегодняшнем интервью на УТ-1.

Отметив, что на сегодняшний день в зоне отчуждения живет 301 человек, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: “Мы должны всячески их поддерживать”.

По его словам, политика отношения к самосельцам “однозначно должна быть позитивной”, и власть должна обеспечивать все потребности этих людей. В.ЮЩЕНКО пообещал, что до конца года там будут работать три фельдшерско-акушерских пункта, один уже работает.

“Последний раз, когда я там был, пообщался с обычными жителями. Много чего получил поучительного из той жизни, которая у них есть. Мы договорились, что руководство зоны Чернобыльской станции обеспечит тем, кому нужно, проведение электроэнергии, существующий там экспериментальный лесхоз обеспечит людей дровами. Одним словом, с миру по нитке”, - сказал В.ЮЩЕНКО.