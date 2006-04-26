Президент признался, почему предлагал класть в ядерное хранилище чужие отходы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что причина отставания на три года в строительстве хранилища для отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) прежде всего заключается в том, что на проектном уровне была допущена серьезная технологическая ошибка.

Об этом он заявил в своем сегодняшнем интервью на УТ-1.

“Допущена серьезная технологическая ошибка на проектном уровне, которая привела к тому, что уже на протяжении трех лет ни подрядчик, ни обе стороны не могут дать ответа, как сегодня этот проект модернизировать, чтобы туда заложить капсулы с отходами ядерного топлива, которые приняты на хранение. И потому сейчас, после трехлетнего мертвого сезона мы приступили к активным переговорам, нашли понимание со всеми сторонами”, - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что в этом вопросе он “далек” от темы коррупции, однако добавив: “Хотя я не исключаю того, что и этот фактор там мог быть”.

Что же касается проектной ошибки, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что “технологически она была настолько глубоко заложена, что сегодня, действительно, не просто дать ответ на то, как этот объект даже достроить”. По его словам, сейчас власть обратилась к специалистам, чтобы сделать новые проектные разработки, которые бы адаптировались уже к тому, что сделано на этом объекте. В этом контексте В.ЮЩЕНКО сказал: “Новости хорошие. Думаю, что мы эту работу завершим, возможно, в ближайший год”.