По Крещатику будут гулять богатыри (флеш-моб)

17 апреля, в 13.00, в Киеве двадцать богатырей с воеводой пройдут по улице Крещатик - от ЦУМа к Площади Независимости.

Участники культурной акции напомнят киевлянам историю города, героические поступки предков.

Организаторы акции - «Парк Киевская Русь», ставят целью привлечь внимание общества к проблеме сохранения культурного наследия, воспитания уважительного отношения к прошлому.

После флеш-моба на Площади, богатыри проследуют к Золотым воротам, где все желающие смогут сфотографироваться в богатырских доспехах и принять участие в розыгрыше приглашений на открытие III Международного фестиваля «Парк Киевская Русь».

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