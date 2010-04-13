Новый полтавский губернатор уволил всех замов

Новый председатель Полтавской областной госадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО вчера подписал распоряжение об увольнении заместителей председателя ОГА в соответствии со ст. 10 Закона Украины "О местных государственных администрациях" и в связи с окончанием полномочий главы облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, уволены Иван БЛИЗНЮК, Надежда МЯКУШКО, Андрей БАРАНОВ, Сергей ЯСИНСКИЙ и Сергей СОЛОВЕЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской ОГА, заместитель председателя облгосадминистрации Владимир АНДРИЕНКО уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

В ОГА также сообщили, что некоторые из уволенных заместителей председателя уже получили на руки трудовые книжки, однако еще находятся на робочих местах до передачи власти новым чиновникам.

Как сообщалось, А.УДОВИЧЕНКО был назначен главой Полтавской ОГА 26 марта. До него председателем ОГА был Валерий АСАДЧЕВ.