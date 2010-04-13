Томенко заявляет, что Тимошенко не пускают на телеэкраны

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет о появлении признаков свертывания свободы слова и возрождения цензуры на телеканалах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Н.ТОМЕНКО.

“В последнее время появились все основания утверждать, что в Украине начато свертывание свободы слова и возрождение цензуры на телевизионных каналах. Деятельность оппозиционных сил на подавляющем большинстве телеканалов практически не освещается или же подается предвзято и тенденциозно. В тоже время деятельность Президента и правительства, проправительственной коалиции освещается позитивно-пафосно и усердно”, – заявил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, журналисты отдельных телеканалов признаются, что им запрещено выдавать в эфир объективные материалы об оппозиции, равно как и запрещено критиковать любые действия власти. “Если посмотреть новости на ведущих телеканалах страны, создается впечатление, что власть не допускает ошибок. Это порочное впечатление, это манипулирование сознанием, которое приносит вред ключевым принципам демократии. В качестве примера можно привести телеканал «Интер» и телевизионную передачу «Большая политика» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ. На протяжении нескольких недель организаторы обещали предоставить возможность для выступления лидеру объединенной оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО. Однако обещания так и остались обещаниями. Слово в «Большой политике» получают только правительственные чиновники и отдельные политики из так называемой «телевизионной» оппозиции, которую утвердила сама власть”, - заявил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО обратился к владельцам украинских телеканалов, к журналистам “с рекомендацией привести собственную информационную политику в соответствие с требованиями действующего законодательства и устранить очевидный дисбаланс в новостях”.

“Я хочу напомнить, что когда мы были у власти, представители оппозиции (то есть – сегодняшний Президент и правительство) имели возможность беспрепятственно заявлять свою позицию на любом телеканале и в любое время. Однако после президентских выборов ситуация кардинально изменилась. Власть решила, что только она имеет монопольное право на информационное присутствие в телеэфире. Любая новая власть в первые дни своего правления обязана продемонстрировать украинскому обществу и миру свои реальные намерения, свои принципы и взгляды. Главный тест для новой власти – это тест на демократию. Пока она этот тест проваливает”, – заявил он.