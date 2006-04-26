Ющенко не взяли в ликвидаторы, так как он не кассир

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который в 1986 году работал в Госбанке, вспоминает, как после аварии на ЧАЭС собирался ехать в Чернобыль спасать банковские ценности.

Об этом Президент Украины рассказал в своем сегодняшнем интервью на УТ-1.

"Помню даже, были многие вещей, когда люди хотели ехать в Чернобыль.

Я вспоминаю, у нас в банке стоял вопрос, что нужно из чернобыльской зоны вывозить имущество банковское, купюры, банкноты, средства, ценности, то у нас очередь была, я в нее и сам записывался. Только нужно было отбирать специалистов, которые владели кассовыми операциями, работой с наличностью, а не экономистов, финансистов”, - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это была единственная причина, по которой его не взяли.