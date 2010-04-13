Сегодня поляки попрощаются с президентской четой

Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО и его супругу Марию могут похоронить в ближайшее воскресенье.

Об этом сказал в эфире TVN24 министр президентской канцелярии Яцек САСИН.

Он сообщил, что тело супруги Президента будет доставлено в Варшаву сегодня.

Сегодня же поляки смогут попрощаться с президентской четой.

Я.САСИН сказал, что на субботу планируется специальная церемония в честь всех трагически погибших три дня назад в авиакатастрофе под российским Смоленском.

«Воля семьи, чтобы похороны (президентской пары) состоялись на следующий день», - сказал он.

Я.САСИН сообщил, что близкие Президента Л.КАЧИНЬСКОГО уже выбрали место захоронения, но не сказал, где именно обретет вечный покой третий после свержения коммунистического режима в стране в 1989 году Президент Польши.

Он лишь сказал, что Л.КАЧИНЬСКИЙ будет похоронен вместе с супругой Марией.

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Л.КАЧИНЬСКОГО Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля.

Самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

По уточненным данным, на борту находилось 88 пассажиров и 7 членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших Президент, его супруга и часть руководства Польши.

Они следовали в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения расстрелянных польских офицеров.