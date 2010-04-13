ВСК по расследованию отравления Ющенко приказала долго жить

В Верховной Раде Украины прекратила работу Временная следственная комиссия парламента по вопросам расследования обстоятельств отравления экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что комиссия прекратила свою деятельность согласно Регламенту ВР, поскольку истек срок ее полномочий и не был предоставлен отчет Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, ВСК по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО была создана 31 марта 2009 года. Председателем ВСК был народный депутат из фракции Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ.