Ющенко обжаловал решение суда об отмене звание Героя Бандере

Экс-Президент Украины, лидер “Нашей Украины” Виктор ЮЩЕНКО обжаловал постановление Донецкого окружного административного суда о признании противоправным указ о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

В.ЮЩЕНКО считает, что соответствующее решение Донецкого окружного админсуда не отвечает требованиям действующего законодательства Украины, а поэтому должно быть отменено.

Как сообщал УНИАН. 2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ от 20 января 2010 года тогдашнего Президента В.ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.