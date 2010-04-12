Ющенко обжаловал решение суда об отмене звание Героя Бандере
16:51, 12 апреля 2010Политика
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Экс-Президент аргументировал
Экс-Президент Украины, лидер “Нашей Украины” Виктор ЮЩЕНКО обжаловал постановление Донецкого окружного административного суда о признании противоправным указ о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.
В.ЮЩЕНКО считает, что соответствующее решение Донецкого окружного админсуда не отвечает требованиям действующего законодательства Украины, а поэтому должно быть отменено.
Как сообщал УНИАН. 2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ от 20 января 2010 года тогдашнего Президента В.ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.
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