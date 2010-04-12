Бютовца поразили глубокие знания Януковича

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ, внештатный советник Президента Украины Юрий ПОЛУНЕЕВ был поражен тем, что Виктор ЯНУКОВИЧ постоянно говорит по-украински и глубоко разбирается в узкопрофильных вопросах финансов и банковской деятельности.

Об этом Ю.ПОЛУНЕЕВ, который вошел в парламентскую коалицию, заявил в интервью «Левому берегу», отвечая на вопрос, какое впечатление произвел на него В.ЯНУКОВИЧ во время инаугурации и при последующих встречах.

По словам Ю.ПОЛУНЕЕВА, В.ЯНУКОВИЧ в «Украинском доме» (где 25 февраля 2010 года состоялся инаугурационный прием – УНИАН) произвел впечатление лучшее, чем раньше. Мне кажется: он почувствовал себя Президентом. Он спокоен, уверен… У главы государства не должно быть метаний-дерганий, излишне эмоциональных каких-то проявлений. Что поразило: Виктор Федорович постоянно говорит по-украински. И в «Украинском доме» так было, и когда он с советниками своими общался на Банковой».

На вопрос «С АЗАРОВЫМ, небось, тоже по-украински?», Ю.ПОЛУНЕЕВ ответил: «Не знаю. При его разговорах с АЗАРОВЫМ не присутствовал, а вот насчет советников – точно говорю».

На вопрос журналиста, как его – БЮТовца - восприняла публика в «Украинском доме», Ю.ПОЛУНЕЕВ заметил: «Я всегда очень дорожил своей репутацией как профессионала. В нашей фракции, я надеюсь, ко мне так и относились. Тут – аналогично. Поэтому восприняли абсолютно нормально. Многие подходили – говорили слова поддержки. Я, в свою очередь, подошел к В.ЯНУКОВИЧУ, поздравил. Сказал: надеюсь, под его, как Президента, руководством страна поднимется из ямы, в которую ее загнал кризис, встанет на пусть экономического развития, роста. Он поблагодарил, сказал: я вас помню».

Депутат рассказал, что перед его назначением советником главы государства «позвонили из АП, сообщили: со мной хочет встретится Президент. Я отправился на Банковую. Говорили достаточно долго – минут 30-40, тет-а-тет. ЯНУКОВИЧ предложил мне пост советника».

По словам Ю.ПОЛУНЕЕВА, он «поразился тому, насколько глубоко В.ЯНУКОВИЧ разбирается в узкопрофильных вопросах финансов и банковской деятельности. Разговор получился очень содержательным. Виктор Федорович сказал, что рассчитывает на поддержку и помощь».