Бютовца поразили глубокие знания Януковича
"Произвел впечатление лучшее, чем раньше"
Народный депутат Украины, член фракции БЮТ, внештатный советник Президента Украины Юрий ПОЛУНЕЕВ был поражен тем, что Виктор ЯНУКОВИЧ постоянно говорит по-украински и глубоко разбирается в узкопрофильных вопросах финансов и банковской деятельности.
Об этом Ю.ПОЛУНЕЕВ, который вошел в парламентскую коалицию, заявил в интервью «Левому берегу», отвечая на вопрос, какое впечатление произвел на него В.ЯНУКОВИЧ во время инаугурации и при последующих встречах.
По словам Ю.ПОЛУНЕЕВА, В.ЯНУКОВИЧ в «Украинском доме» (где 25 февраля 2010 года состоялся инаугурационный прием – УНИАН) произвел впечатление лучшее, чем раньше. Мне кажется: он почувствовал себя Президентом. Он спокоен, уверен… У главы государства не должно быть метаний-дерганий, излишне эмоциональных каких-то проявлений. Что поразило: Виктор Федорович постоянно говорит по-украински. И в «Украинском доме» так было, и когда он с советниками своими общался на Банковой».
На вопрос «С АЗАРОВЫМ, небось, тоже по-украински?», Ю.ПОЛУНЕЕВ ответил: «Не знаю. При его разговорах с АЗАРОВЫМ не присутствовал, а вот насчет советников – точно говорю».
На вопрос журналиста, как его – БЮТовца - восприняла публика в «Украинском доме», Ю.ПОЛУНЕЕВ заметил: «Я всегда очень дорожил своей репутацией как профессионала. В нашей фракции, я надеюсь, ко мне так и относились. Тут – аналогично. Поэтому восприняли абсолютно нормально. Многие подходили – говорили слова поддержки. Я, в свою очередь, подошел к В.ЯНУКОВИЧУ, поздравил. Сказал: надеюсь, под его, как Президента, руководством страна поднимется из ямы, в которую ее загнал кризис, встанет на пусть экономического развития, роста. Он поблагодарил, сказал: я вас помню».
Депутат рассказал, что перед его назначением советником главы государства «позвонили из АП, сообщили: со мной хочет встретится Президент. Я отправился на Банковую. Говорили достаточно долго – минут 30-40, тет-а-тет. ЯНУКОВИЧ предложил мне пост советника».
По словам Ю.ПОЛУНЕЕВА, он «поразился тому, насколько глубоко В.ЯНУКОВИЧ разбирается в узкопрофильных вопросах финансов и банковской деятельности. Разговор получился очень содержательным. Виктор Федорович сказал, что рассчитывает на поддержку и помощь».