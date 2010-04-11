Обама с нетерпением ждет встречи с Януковичем

Президент США Барак ОБАМА проведет в ближайший понедельник "на полях" международного саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом объявила сегодня пресс-служба Белого дома, сообщает ИТАР-ТАСС. Характеризуя двусторонние отношения с Украиной как "прочные", она напоминает, что над реализацией "общей повестки дня" Вашингтон и Киев работают в рамках "комиссии по стратегическому партнерству".

Глава администрации США "с нетерпением ждет первой личной встречи с недавно избранным Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ, чтобы провести консультации по широкому спектру вопросов, вызывающих обоюдную обеспокоенность, включая ядерное нераспространение, преодоление последствий глобального экономического кризиса, энергетическую безопасность и военное сотрудничество", отмечает пресс-служба Белого дома.

В минувший вторник пресс-секретарь Белого дома Роберт ГИББС сообщил, что, по состоянию на тот день, у Б.ОБАМЫ в рамках саммита планировались двусторонние встречи с президентами Армении, Казахстана и ЮАР Сержем САРГСЯНОМ, Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и Джейкобом ЗУМОЙ соответственно, канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, премьер-министрами Индии, Малайзии и Пакистана Манмоханом СИНГХОМ, Наджибом РАЗАКОМ и Юсуфом ГИЛАНИ, королем Иордании АБДАЛЛОЙ II, а также председателем КНР Ху ЦЗИНЬТАО.

Предполагается, что в общей сложности в саммите, который пройдет 12-13 апреля, примут участие 47 государств. Кроме того, на совещании будут представлены ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ЕС.