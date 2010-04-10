В «Нафтогазе» сократят 40% сотрудников центрального аппарата?

Недавно утвержденное новое штатное расписание НАК «Нафтогаз Украины» предусматривает радикальное сокращение сотрудников центрального аппарата.

Об том сообщает газета «Зеркало недели» (№14 от 10-16 апреля с.г.) со ссылкой на данные источников.

В частности, приблизительное число работников компании, которые будут уволены, можно вычислить, исходя из размера повышения оставшимся должностных окладов. Данное повышение составило 40%.