В «Нафтогазе» сократят 40% сотрудников центрального аппарата?
11:35, 10 апреля 2010Политика
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Оставшимся повысят оклады
Недавно утвержденное новое штатное расписание НАК «Нафтогаз Украины» предусматривает радикальное сокращение сотрудников центрального аппарата.
Об том сообщает газета «Зеркало недели» (№14 от 10-16 апреля с.г.) со ссылкой на данные источников.
В частности, приблизительное число работников компании, которые будут уволены, можно вычислить, исходя из размера повышения оставшимся должностных окладов. Данное повышение составило 40%.
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