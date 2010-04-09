Вопрос украинского дубляжа фильмов Табачник свалил на голову Азарова

Вопрос об обязательном дублировании фильмов на украинский язык находится в компетенции правительства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сказал в Москве на совместной пресс-конференции с министром образования и науки России Андреем ФУРСЕНКО.

«Будет ли отменено дублирование, я не знаю. Это вопрос не моей компетенции. Это вопрос Гостелерадио и руководства Кабинета министров», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он считает, что государство должно поддерживать финансово украинское кино, украинскую анимацию и детские фильмы, а не запрещать гражданам смотреть фильмы на русском или английских языках.

Министр сообщил, что имеет в своем распоряжении обращение кинопрокатчиков из Львова, которые судятся до сих пор за упущенную выгоду, так как потеряли до 30% зрителей. «Я считаю, что государство не должно в это вмешиваться – это вопросы прокатчиков и рынка… Когда член политбюро товарищ Щербицкий открыл в Киеве в конце 70-х годов кинотеатр, где в одном зале шли фильмы на английском, в другом на французском языке, слава Богу, у тогдашней прессы хватило ума не обвинять Щербицкого в лоббировании американского кинематографа», - сказал Д.ТАБАЧНИК.