Тимошенко: БЮТ будет блокировать работу ВР

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет блокировать работу Верховной Рады, пока не будет принят закон о тарифах на коммунальные услуги и не будут внесены изменения в госбюджет о повышении минимальных пенсий и зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Хмельницком.

«Мы будем заниматься парламентским диктатом, потому что иначе этот вопрос не решится», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что ее фракция требует, чтобы тарифы устанавливал единый государственный орган, рост тарифов не превышал темпов роста заработной платы, а люди, для которых тарифы составляют более 10% дохода, могли бы претендовать на субсидии.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум ВР, чтобы не допустить оппозицию для блокирования работы ВР. Накануне фракции БЮТ та “Наша Украина” заявили, что будут блокировать работу ВР, пока она не рассмотрит законопроекты об увеличении уровня социальных выплат, а также об ограничении возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

На вечернем заседании депутаты ВР отказался включить в повестку дня проект закона о внесении изменений в закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», внесенный представителями фракции БЮТ. Парламент также не согласился включить в повестку дня проект постановления о преодолении негативных последствий повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предложенный членами фракции «Наша Украина».