Украина живёт в условиях правового Чернобыля

УНИАН обратился с вопросами к одному из создателей украинской Конституции Михаилу Сироте

Некоторые эксперты говорят, что инициированая Ющенко конституционная комиссия разработает текст нового Основного Закона, а затем Конституционный Суд примет решение о возможности референдума. Верите ли вы в такой сценарий?

Те, кто говорит о новой Конституции, или не понимают до конца о чем они говорят, или хотят нанести серьезный удар по государственности. Полностью новая Конституция не может быть принята. Если кто-то думает, что можно наплевать на действующую Конституцию и написать новый текст и принять через референдум, - то это гражданская война...

Но Президент вроде бы обратился в Конституционный Суд относительно толкования статей Основного Закона, касающихся референдума...

Меня искренне удивляет “компетентность” некоторых специалистов Секретариата Президента. Они готовят разные интересны представления. Например, спрашивают, имеет ли право Президент отправлять в отставку Кабинет министров…

Президент вышел с инициативой образовать конституционную комиссию... Еще полтора года назад мы обращались к Президенту с инициативой образовать конституционную комиссию. Мы понимали, что ошибки, которые допущены при внесении изменений, приведут к острым политическим конфликтам... Сейчас Президент якобы хочет создать комиссию. Но в то же время Мороз говорит, что мы создадим свою парламентскую комиссию. Уже понятно, что две комиссии - это борьба.

Не нужно быть интеллектуалом, чтобы увидеть, как члены правительства насмехаются над президентскими предложениями... ...Я сделал анализ характеристик членов Кабинета министров только по двум направлениям. Есть ли у министра базовое образование по профилю того министерства, которое он возглавляет, и работал ли он хоть один день в составе того министерства. Так вот, более чем половина министров Украины ни одного дня до своего назначения не работали в составе своих министерств и даже не имеют профильного образования...

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