Украина живёт в условиях правового Чернобыля

УНИАН обратился с вопросами к одному из творцов украинской Конституции Михаилу Сироте Михаил Дмитриевич, сейчас активно говорят о консолидированном желании Президента и Юлии Тимошенко написать текст новой Конституции и принять его на референдуме. Содержит ли действующая Конституция статьи, которые бы предусматривали возможность проведения такого референдума для принятия новой Конституции? Безусловно, нет. Конституцией предусмотрена четкая процедура внесения изменений в Основной Закон. Внесение изменений может осуществлять исключительно парламент и только парламент. В случае, когда эти изменения касаются общих принципов, прав и свобод человека, то, после того, как парламент принимает эти изменения, их следует утвердить на референдуме. Референдум здесь играет роль дополнительной защиты как прав и свобод человека, так и общих принципов существования государства. Но если кто-то представляет себе, что можно просто разработать текст Конституции и потом этот проект утвердить на референдуме, то это абсолютно неправильно, это абсолютно неконституционно, а следовательно, и незаконно.

Некоторые эксперты говорят, что конституционная комиссия, которую инициировал Ющенко, разработает текст нового Основного Закона, а затем Конституционный Суд примет решение относительно возможности референдума. Верите ли вы в такой сценарий? Те, кто говорит о новой Конституции либо не понимают до конца о чем они говорят, либо хотят нанести серьезный удар по государственности. Полностью новая Конституция не может будет принята. Если кто-то думает, что можно наплевать на действующую Конституцию и написать новый текст и принять через референдум, - то это гражданская война. Посмотрим с точки зрения права, ну, не приняла Верховная Рада закон о референдуме. В Украине действует закон о референдуме 1991 года, который полностью противоречит Конституции. В данном законе, например, есть утверждение, что инициативные группы должны регистрироваться в исполнительных комитетах местных советов. А у нас нет исполнительных комитетов. Ни правового, ни морального, ни конституционного основания для принятия новой Конституции на референдуме нет. И не нужно на этом спекулировать.

Но ведь Президент якобы обратился в Конституционный Суд с представлением относительно толкования статей Основного Закона, которые касаются референдума. Президента заинтересовало, «является ли всеукраинский референдум по народной инициативе формой осуществления государственной власти непосредственно народом путем голосования избирателей относительно принятия законов, внесения изменений в действующие законы или их отмены, а также относительно принятия новой Конституции». Меня искренне удивляет “компетентность” некоторых специалистов Секретариата Президента. Они готовят разные интересные представления. Например, спрашивают, имеет ли право Президент отправлять в отставку Кабинет министров. Конституция четко выписывает, кто имеет право отправлять Кабмин в отставку, и участие Президента там не предусмотрено.

На что ссылается Секретариат... В одной из статей написано, что правительство ответствено перед Президентом. А если ответственно, то можно посылать в отставку... Ну, это просто низкая правовая культура и нехватка стратегии поведения.

Конституция 1996 года, которая была совершенным документом, и это признавал весь мир, содержала ссылку на пятьдесят конституционных законов. За десять лет принято только двадцать, тридцать вообще не приняты. Еще в 1996 году, когда была принята Конституция, то много законов не соответствовали нормам Конституции. Эту работу никто не проводил. Сами по себе законы, которые принимались уже после принятия Конституции продолжают конфликтовать как с Основным Законом, так и друг с другом. Скажем, Гражданский Кодекс, как и Конституция, содержит, норму, которая указывает на существование двух форм собственности, - государственной и частной, а Хозяйственный Кодекс указывает на существование еще и третьей формы собственности - коллективной. А Конституция не дает определения третьей форме. Дальше - больше: в 2004 году под давлением большого капитала парламент принял изменения в Основной Закон, которые существенно разбалансировали систему противовесов и сдерживаний между Президентом и Кабинетом министров. Исполнительная власть получила два центра управления.

Создан правовой хаос, который затрагивает все общество, но больше всего этот правовой хаос понятен на примере изменений в Конституцию. Этот хаос увеличивается с незавершенной судебной реформой и ужасным состоянием судопроизводства как такового. И это все дает основания утверждать, что Украина живет в условиях правового Чернобыля.

Но внесением изменений в Конституцию мы это не отбудем. Нужная комплексная политическая, правовая, судебная реформа.

Президент вышел с инициативой образовать конституционную комиссию... Еще полтора года потому мы обращались к Президенту с инициативой образовать конституционную комиссию. Мы понимали, что эти ошибки, которые допущены при внесении изменений, приведут к острым политическим конфликтам - вплоть до парализации системы исполнительной власти. То мы обращались: господин Президент, сделай вот комиссию, пусть она проанализирует ошибки, наработает решение и подскажет, как завершить реформу в интересах общества. Сейчас Президент якобы хочет создать комиссию. Но в то же время Мороз говорит, что мы создадим свою парламентскую комиссию. Уже понятно, что две комиссии - это борьба. Мы сейчас в рамках Украинского форума (Общественно-политическое объединение "Украинский Форум" создан в июле 2006 года по инициативе известных украинских политиков, экономистов, общественных деятелей, ученых, художников, которые разделяют общие государственнические позиции. - Авт.). хотим сделать гражданскую Конституционную ассамблею, площадку, на которой специалисты могли бы найти соответствующие решения. Если оставить на попечение власть имущим, то мы, кроме боя быков, ни к чему не придем. Одни говорят одно, другие - другое, стенка на стенку - результата никакого. Необходимо создавать Конституционную ассамблею, куда бы вошли и представители Президента, и сам Президент, и Председатель Верховной Рады, и премьер-министр. И чтобы мы на этой площадке отошли от желания бороться за собственные полномочия.

Это - невозможно. Круг экспертов разделен на тех, кто помогает во всех инициативах Ющенко, и на тех, кто помогает Януковичу. Я уже не говорю о самих политиках... Я почти согласен. Но политиков вынудит договориться осознание того, что мы стоим на пороге активной фазы развала государства. Потому что когда говорят о принятии новой Конституции, то инициаторы не думают о том, что в действительности они порождают большие проблемы. В новом тексте Конституции не будут рассмотрены детально полномочия Президента, премьер-министра, Верховной Рады. На первый план выйдут второй государственный язык, второе гражданство, федерализация. А это уже прямой путь к расколу государства.

Дело в том, что эту проблему нам частично создала такая тенденция: большой олигархический, частично криминализированный капитал пришел к власти на всех уровнях: около двухсот пятидесяти миллионеров и миллиардеров контролируют парламент, правительством руководят миллионеры и миллиардеры, Секретариатом Президента руководят миллионеры, СНБО руководят миллиардеры. Если мы посмотрим на органы местного самоуправления, то и они после внедрения пропорционального закона превратились в бизнес-клубы, потому что большинство депутатов местных советов так или иначе связано с бизнесом.

Бизнесмены сами по себе не являются злом, но когда они взяли полноту власти и продолжают при этом заниматься исключительно делами бизнеса, то это уже серьезная угроза для общества. Общество должно видеть стратегию развития. А где у нас стратегия развития государства на 5-10 лет? Слепые, без фонарей в темной комнате ищут выход. Это хаос, который может привести к потере государственности.

Политики должны обратиться к обществу, к наиболее грамотным специалистам, не завязанным на корпоративные и финансовые интересы. Вместе выход будет найден.

А с другой стороны, что делать Президенту? Во вторник в Конституционном Суде начнется рассмотрение дела о превышении им полномочий. У народных депутатов “антикризисной коалиции” нет больше проблем, как судиться с Президентом из-за его указа “О Государственном управлении делами”... Два центра управления приводят к конфликту. Суды - это последствия борьбы между депутатами, Секретариатом и Кабмином, следствия ошибок, допущенных в Конституции. Президент должен был бы предложить Януковичу и Морозу мощное обсуждение этого процесса в рамках Конституционной ассамблеи. Ющенко должен был бы инициировать мощные импульсы на поиск решения и консолидацию нации, забыв о собственных амбициях. Он может генерировать идеи, предлагать площадку для обсуждения - и в этом его огромная роль.

Но ведь они пренебрегают президентскими инициативами. Не нужно быть интеллектуалом, чтобы увидеть, как члены правительства насмехаются над ними, в частности относительно предложений провести общенациональный круглый стол... Большинство политиков, включая Президента, не обладают набором качеств, необходимых для выполнения полномочий в тех местах, на которых они находятся. Это не только проблема Президента, это проблема премьера, проблема оппозиции. Я сделал анализ характеристик членов Кабинета министров только по двум направлениям. Есть ли у министра базовое образование по профилю того министерства, которое он возглавляет, и работал ли он хоть один день в составе этого министерства. Так вот, более чем половина министров Украины ни одного дня до своего назначения не работали в составе своих министерств и даже не имеют профильного образования. Так, простите, а если мне предложат возглавить детский садик? Это же полгода следует входить в курс дел, когда кашку разогревать, как памперс менять. А здесь нет ни образования, ни соответствующих знаний. Будешь министром? Буду. Ну, иди.

Возвращаясь к Конституции... В успех попытки принятия нового Основного Закона Вы не верите? Нет. В нашей независимости есть что-то мистическое, если хотите, высшая воля.

В 1991 году мы получили независимость, когда большинство украинского общества за нее не боролось. Это был подарок судьбы. 1996 году мы в прокоммунистическом красном парламенте приняли Конституцию, которая засвидетельствовала весь необходимый набор государственной символики: флаг, гимн, язык. И на это была высшая воля.

Как пришел к власти Ющенко? Здесь стояли миллионы и не пролилась ни одна капля крови. На то была Божья воля.

Проект Украинского государства нужен всему миру. Мы должны продолжать играть геополитическую роль огромного значения. И те, кто не понимает или сознательно идет против процесса, будет выброшен из украинской истории.

Лана Самохвалова