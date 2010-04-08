КС снова рассмотрит легитимность "тушек"

17:34, 08 апреля 2010
Политика
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Теперь по представлению БЮТ

Андрей СТРИЖАК
Конституционный Суд Украины открыл производство по представлению народных депутатов от БЮТ относительно легитимности формирования коалиции в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель КС Андрей СТРИЖАК.

По его словам, производство было открыто вчера.

В своем представлении авторы отмечают неконституционность некоторых положений закона о Регламенте Верховной Рады Украины.

А.СТРИЖАК отметил, что это представление не было объединено для рассмотрения с представлением народных депутатов от Партии регионов в связи с тем, что содержание этих представлений разное и не может объединяться.

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