КС снова рассмотрит легитимность "тушек"
17:34, 08 апреля 2010Политика
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Теперь по представлению БЮТ
|Андрей СТРИЖАК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель КС Андрей СТРИЖАК.
По его словам, производство было открыто вчера.
В своем представлении авторы отмечают неконституционность некоторых положений закона о Регламенте Верховной Рады Украины.
А.СТРИЖАК отметил, что это представление не было объединено для рассмотрения с представлением народных депутатов от Партии регионов в связи с тем, что содержание этих представлений разное и не может объединяться.
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