КС снова рассмотрит легитимность "тушек"

Конституционный Суд Украины открыл производство по представлению народных депутатов от БЮТ относительно легитимности формирования коалиции в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель КС Андрей СТРИЖАК.

По его словам, производство было открыто вчера.

В своем представлении авторы отмечают неконституционность некоторых положений закона о Регламенте Верховной Рады Украины.

А.СТРИЖАК отметил, что это представление не было объединено для рассмотрения с представлением народных депутатов от Партии регионов в связи с тем, что содержание этих представлений разное и не может объединяться.