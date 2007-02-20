Витренко о вступлении Украины в НАТО. Пресс-конференция в УНИАН с трансляцией на 5 канале

21 февраля в 16-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция лидера ПСПУ Наталии Витренко и председателя Всеукраинской профсоюзной организации «Конфедерация труда Украины» Владимира Марченко на тему: “Вступление Украины в НАТО. Правовые основания и политические последствия” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.