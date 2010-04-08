Киевлян пугают мэром из Макеевки или Енакиево

Народный депутат Украины, министр региональной политики и развития оппозиционного правительства Владимир БОНДАРЕНКО считает циничным нарушением Конституции попытки Партии регионов лишить киевлян права выбирать председателя КГГА.

Об этом он заявил, комментируя проект нового закона «О столице», разработанный правительством Николая АЗАРОВА, которое, в частности, предусматривает назначение Президентом главы горгосадминистрации и отказ от прямых выборов.

По убеждению В.БОНДАРЕНКО, “Партия регионов пытается окончательно узурпировать власть, взяв под свой контроль столицу Украины”.

“Партия регионов в городе Киеве не имеет надлежащей поддержки, поэтому кандидат от этой политической силы никогда не станет мэром. Осознавая это, Партия регионов начала думать, как завладеть Киевом, поэтому появился именно такой проект закона, который в случае принятия поможет поставить в столице своего, «донецкого», - сказал В.БОНДАРЕНКО.

Народный депутат считает, что изменения, инициируемые Партией регионов, являются абсолютно неконституционными и незаконными.

«Конституционный суд еще во времена, когда мэром Киева был Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, дал четкое разъяснение: Президент назначает главой столичной администрации того, кого киевляне выбрали мэром», - напомнил он.

«Поэтому эти ноу-хау Партии регионов есть ни что иное, как грубое, циничное нарушение всех существующих законов и Конституции. Хотя, учитывая последние события в Конституционном Суде, а именно - признание коалиции «тушек», суд может просто закрыть глаза на все нарушения, и киевлянам насильно привезут мэра из Макеевки или Енакиево», - допустил В.БОНДАРЕНКО.