КС официально узаконил коалицию «тушек»

Конституционный Суд Украины признал, что отдельные народные депутаты, в частности те, кто не входят в состав фракций и которые инициировали создание парламентской коалиции, имеют право входить в состав коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении Конституционного Суда Украины по делу по конституционному представлением 68 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений части 6 статьи 83 Конституции Украины, части 4 статьи 59 Регламента Верховной Рады Украины о возможности отдельных народных депутатов Украины принимать непосредственное участие в формировании коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Решение зачитал председатель КС Андрей СТРИЖАК.

КС мотивировал свое решение тем, что порядок работы Верховной Рады, основы формирования, организации деятельности и прекращения деятельности коалиции устанавливаются Конституцией и Регламентом. Толкование положений части 6 статьи 83 Конституции в решении КС от 17 сентября 2008 года было дано без учета действующего на то время Временного регламента ВР, который этим же решением КС признан неконституционным, в связи с принятием его не в форме закона, а в форме постановления ВР. (Согласно решению КС от 17 сентября 2008 г., словосочетание «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде», которое содержится в 83 ст. Конституции Украины, следует понимать как сформированное на установленных Конституцией Украины основах объединение по результатам выборов нескольких депутатских фракций, количество народных депутатов Украины в которых составляет большинство от конституционного состава ВР, которые (депутатские фракции) на основе согласования политических позиций согласились на совместную парламентскую деятельность – УНИАН).

Конституционное положение об установлении основ формирования коалиции Конституцией и Регламентом реализовано с вступлением в силу 17 февраля 2010 г. Закона Украины “О Регламенте Верховной Рады Украины”, поэтому официальное толкование соответствующих положений Конституции и Регламента о формировании коалиции должно проходить в их системной связи.

Таким образом, статья 61 Регламента ВР определила коалицию как сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на основах, установленных Конституцией и Регламентом, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в состав которого ходит большинство народных депутатов от конституционного состава ВР.

Как отметил А.СТРИЖАК, по решению КС было выражено одно отдельное мнение.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». В соответствии с законом, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов конституционного состава Верховной Рады.

11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, а также отдельные народные депутаты.