В ГПУ недовольны вчерашними пояснениями Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины проводит проверку информации не только о подкупе судей Конституционного Суда при принятии решения о легитимности коалиции, но и факт возможного вмешательства лидера объединенной оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО в деятельность суда.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№60 (1108)) со ссылкой на заместителя генпрокурора Виктора КУДРЯВЦЕВА.

«К нам обратился глава Конституционного Суда (Андрей СТРИЖАК), который указывает, что обстоятельства, о которых говорит ТИМОШЕНКО, – это вмешательство в деятельность суда»,– сказал В.КУДРЯВЦЕВ.

«Теперь нам нужно отработать вопросы, связанные с тем, действительно ли это (заявление Ю.ТИМОШЕНКО) является вмешательством в судебную деятельность, после чего примем процессуальное решение", - отметил он.

Кроме того, по словам В.КУДРЯВЦЕВА, в ГПУ остались недовольны вчерашними пояснениями Ю.ТИМОШЕНКО в связи с заявлениями о подкупе судей КС. "На наш конкретный вопрос, кто ей рассказал (о подкупе судей), она ответила в общих выражениях, что какие-то народные депутаты, но никакой конкретики не указала", – сказал он.

По словам заместителя генпрокурора, она не назвала фамилии, а сказала только, что об этом знает вся Верховная Рада.

«А когда мы попросили назвать фамилию конкретного народного депутата, ответила, что об этом и так все знают, поэтому идите и спрашивайте всех, а я как лидер партии имею право на собственную политическую позицию», - добавил В.КУДРЯВЦЕВ.

На вопрос, оставила ли Ю.ТИМОШЕНКО какие-то документы, подтверждающие ее слова, замгепрокурора сообщил: «Она принесла какие-то обращения, но так их и не оставила – только решение Конституционного Суда и больше ничего».

Как сообщал УНИАН, 29 марта Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что представители Партии регионов по одному вызывают членов КС и требуют или принять решение о том, что коалиция и правительство являются легитимными, или избрать несколько других вариантов. Первый вариант – написать заявление об освобождении по собственному желанию, второй - получить 1 млн. дол. за принятие решения о конституционности создания коалиции.

7 апреля Ю.ТИМОШЕНКО посещала по вызову Управление поддержки государственного обвинения в судах Генпрокуратуры для дачи пояснений относительно ее заявления о возможном подкупе судей Конституционного Суда Украины.

Также она заявила, что имеет информацию о том, что КС "определился уже вчера, что фракции, в том числе и отдельные народные депутаты, которые за взятку, продажность создают коалицию, все это является законным и конституционным".

КС сегодня обнародует решение по делу о возможности непосредственного участия отдельных народных депутатов Украины в формировании коалиции депутатских фракций.