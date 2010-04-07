Партия регионов не против членства «Нашей Украины» в коалиции, если она готова будет к выполнению программы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом сказал председатель фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ, комментируя заявление лидера «Нашей Украины» Виктора ЮЩЕНКО о перспективах союза Партии регионов с «Нашей Украиной», сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «двери» в коалицию не закрыты, и в них могут войти депутаты любой фракции, если они готовы включиться в работу по выполнению программы Президента В.ЯНУКОВИЧА.

По его словам, «мы ведем диалог и разговариваем со всеми представителями парламентских фракций. Но у нас есть одно непременное условие, вокруг которого мы будем объединяться, - это выполнение программы Президента».

При этом А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «если наши коллеги по парламенту согласны на этих условиях входить в коалицию, мы будем это только приветствовать. Независимо от того, какую политическую силу они представляют».

В завершении А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что нынешняя парламентская коалиция будет работать до 2012 года.

Как сообщил УНИАН, В.ЮЩЕНКО допускает возможность переговоров своей политической силы с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ относительно формирования новой коалиции.

“Такие переговоры возможны. А иначе зачем идти в политику? Если ты хочешь, чтобы твое мнение было учтено в основах политического курса - ты должен садиться и говорить. А если завтра твой принцип станет основой деятельности ЯНУКОВИЧА или Николая АЗАРОВА - то, простите, ради этого стоит идти в политику”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о возможности объединения в коалицию фракций Партии регионов, «Нашей Украины» и, возможно, Блока Литвина, В.ЮЩЕНКО отметил, что самым сложным в этой конструкции будет найти общий язык не в экономической, а идеологической сфере.