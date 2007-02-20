Мартынюк защитит регламент от Президента, царей и богов

Оппозиция считает целесообразным не проводить сегодня пленарное заседание Верховной Рады, а безотлагательно договориться о рассмотрении вопросов относительно снижения коммунальных тарифов и повышения минимальных пенсий и зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, “Нашу Украину” и Блок Юлии Тимошенко возмущает то, что «правящая коалиция и правительство не собираются рассматривать, в частности внесенный Президентом Виктором ЮЩЕНКО как безотлагательный законопроект относительно увеличения минимальной зарплат и пенсий с 1 мая».

По мнению В.КИРИЛЕНКО, это показывает, «что слова и дела правительства опять расходятся, поскольку декларируемые намерения увеличить заработную плату упираются в твердую позицию правящей коалиции, а значит - правительство В.ЯНУКОВИЧА».

По его словам, оппозиция считает, что рассмотрение парламентом любых других вопросов является сегодня невозможным, пока не будут проголосованы законопроекты, предложенные Президентом и оппозицией. В.КИРИЛЕНКО считает, что на сегодня все остальные вопросы, кроме снижения тарифов и повышения пенсий и зарплат, «являются вторичными».

Он призвал коалицию и правительство, «которое руководит правящей коалицией в ручном режим», объявить в ВР перерыв до 16.00 и создать две рабочих группы, которые работали бы над законопроектами относительно тарифов и зарплат и пенсий.

В ответ на речь В.КИРИЛЕНКО председательствующий на пленарном заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил, что В.КИРИЛЕНКО “сказал, мягко говоря, неправду”. По его словам, правящая коалиция не отклоняла предложения “Нашей Украины” и БЮТ. По словам А.МАРТЫНЮКА, даже в нарушение регламента в 16.00 ВР рассмотрит данные вопросы. «Кое-кому хочется сейчас. Не будет сейчас. Будет так, как мы договорились, а не так как кое-кому хочется», - сказал А.МАРТЫНЮК. Он отметил, что предлагал представителям оппозиции сегодня заслушать вице-премьер-министра по вопросам ЖКХ Владимира РЫБАКА, но они отказались.

Первый вице-спикер сказал, что безотлагательные законопроекты должны рассматриваться, но это не значит, что они нуждаются в «неотложном рассмотрении». «И ни Президент, ни царь, ни Бог не имеют права нарушать регламент ВР», - отметил А.МАРТЫНЮК. По его словам, Президент Украины пусть вносит законопроекты, но они должны пройти соответствующую процедуру. А.МАРТЫНЮК также сообщил, что сегодня в 15.30 состоится очередное заседание Согласительного совета, и представители правительства и профильных комитетов найдут общие подходы, чтобы принять решение по вопросам относительно тарифов и минимальных пенсий и зарплат.

На данный момент народные депутаты голосуют за законопроекты, предусмотренные в повестке дня. Народные депутаты из фракции Партии регионов остаются возле трибуны и президиума.