У Азарова убеждают, что ЧФ РФ не несет угрозы для Украины

Черноморский флот России не несет угрозы для Украины, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

«Я думаю, что все зависит от того, как мы выстраиваем отношения. База (Черноморского флота РФ - УНИАН) сама по себе не может быть угрозой как таковой. Она (база) существовала исторически», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, Черноморский флот базируется в Севастополе столетиями и имеет трагическую судьбу, поскольку в истории было несколько случаев, когда моряки Черноморского флота были вынуждены сами топить свои корабли. Поэтому «ощущение людей в морской форме, что это место для них святое», - добавил он.

В то же время, по словам К.ГРИЩЕНКО, сложно сказать, какую роль будет играть флот на Черном море в XXI веке. «Не уверен, что это реальная военная сила, которая может решать не только глобальные, но и региональные вопросы. Вопрос этот - к военному и политическому руководству России. Мы думаем, что в силу закрытости Черного моря этот бассейн нуждается в силах береговой охраны», - сказал он.

Министр отметил, что потенциальные угрозы известны, и для их решения не нужны линкоры и крейсера.

«Мы сейчас думаем о том, что эту тему нужно снять как раздражитель с повестки дня, надежно, уверенно. Потому что нет оснований считать, что максимум 20 тысяч человек всего флота могут создавать угрозу такой стране, как Украина», - отметил К.ГРИЩЕНКО.