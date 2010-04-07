Янукович обсудит с Назарбаевым газовые вопросы

Президент Украины Виктор Янукович в среду посетит с визитом Казахстан, в ходе которого, в частности, обсудит с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым вопросы газопоставок.

Визит Януковича в Казахстан, пишет РИА "Новости", практически не анонсировался, не известна его повестка дня.

Известно, что состоится встреча глав двух государств, а также будут подписаны двусторонние соглашения.

О том, что газовые вопросы будут обсуждаться в Астане, Янукович сказал накануне визита во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым. На встрече обсуждались проблемы подготовки бюджета, существенно "завязанные" на цену газа.

Киев считает несправедливой нынешнюю цену, которая во втором квартале 2010 года составит 320-330 долларов за тысячу кубометров, и пытается убедить Москву в необходимости продавать топливо дешевле. Россию нынешняя цена вполне устраивает, вместе с тем она готова рассмотреть предложения Украины.

Украина также старается продемонстрировать России, что ищет альтернативные источники поставок газа. В частности, в конце марта Азаров обсудил вопросы сотрудничества в этой сфере с находившимся в Киеве министром иностранных дел Казахстана Канатом Саудабаевым.