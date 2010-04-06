У Януковича объяснили, чем провинились комитеты Ющенко

Сокращение Президентом Украины количества консультативно-совещательных органов полезно как с точки зрения экономии значительных бюджетных средств, так и для избежания дублирования функций Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил заместитель главы Администрации Президента, руководитель Главного управления документального обеспечения АП Олег РАФАЛЬСКИЙ.

Он напомнил, что на минувшей неделе указами Виктора ЯНУКОВИЧА были ликвидированы 32 консультативно-совещательных органа, в результате чего высвободилось более 110 должностей государственных служащих. «Ликвидированные структуры утратили свою актуальность и не отвечали политике, изначально провозглашенной Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», – резюмировал О.РАФАЛЬСКИЙ.