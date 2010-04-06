В БЮТ говорят, что Тимошенко завтра посетит Генпрокуратуру

В среду, 7 апреля, ориентировочно в 14.00, лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО по приглашению Генеральной прокуратуры посетит это учреждение для предоставления дополнительной информации относительно осуществления давления на судей Конституционного Суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Место события: Киев, ул. Б.Гринченко, 3Б.