В БЮТ говорят, что Тимошенко завтра посетит Генпрокуратуру
15:15, 06 апреля 2010Политика
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Информация пресс-службы блока
В среду, 7 апреля, ориентировочно в 14.00, лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО по приглашению Генеральной прокуратуры посетит это учреждение для предоставления дополнительной информации относительно осуществления давления на судей Конституционного Суда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
Место события: Киев, ул. Б.Гринченко, 3Б.
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