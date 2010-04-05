Затулин торопит Януковича с «развенчанием» Бандеры

Указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины должен быть отменен Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, считает депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по делам СНГ Константин ЗАТУЛИН.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», К.ЗАТУЛИН заявил: «Предыдущий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имел права присваивать Бандере звание «Герой Украины». Героями Украины могут быть только граждане этой страны, а Степан Бандера не был гражданином Украины. Подписывая этот указ, ЮЩЕНКО уже знал, что не будет Президентом страны, он знал, что украинский народ высказал ему недоверие в первом туре выборов. Но ЮЩЕНКО сознательно провоцировал ситуацию, поставив ЯНУКОВИЧА перед выбором - отменять или не отменять этот указ».

«Идейные противники ЯНУКОВИЧА всячески настаивают на том, что любая попытка затронуть одиозные указы его предшественника, во-первых, является прецедентом для Украины, поскольку означает отмену указов бывшего Президента новым, а во-вторых, якобы приведет к тому, что от ЯНУКОВИЧА отшатнется Западная Украина. Однако, если ЯНУКОВИЧ не отменит указ ЮЩЕНКО, то такими действиями он зародит серьезные сомнения в собственной принципиальности у ядра своего электората, то есть у большинства населения Украины», считает К.ЗАТУЛИН.

Он выразил уверенность в том, что «мнение, что все в Западной Украине поддерживают этот указ, ошибочное. И в Западной Украине многие были против этого, многие понимали, что это перебор. ЯНУКОВИЧ будет совершенно прав, если отменит указ ЮЩЕНКО. Иначе он будет непонят гораздо большим количеством людей не только в Украине, но и в России, и во всем мире».

Как сообщал УНИАН. 2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и упразднил указ бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.