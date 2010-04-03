У Азарова приняли уже почти 700 кадровых решений

На сегодняшний день новое украинское правительство приняло 692 кадровых решения.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ в комментарии для «Зеркала недели» (№ 13 (793) 3-9 апреля 2010).

Также он подчеркнул, что новые министры не практикуют «кадровых чисток» во вверенных им ведомствах.

«На сегодня правительство приняло 692 кадровых решения, 345 приказов прошло по линии министра Кабмина. Здесь и увольнения, и назначения. Мы действовали через кадровые собеседования, через встречи с вице-премьерами и министрами, чего тут два года и в помине не было», - заявил А.ТОЛСТОУХОВ.

При этом он утверждает, что кадровые изменения в министерствах и ведомствах имеют исключительно рациональный и взвешенный характер.

«Коалиция, которая формируется в ВР, в числе одного из инструментов своей политики должна иметь кадры. И в этом смысле мы не применяем какие-то «метлы» и не наступаем на чьи-то «грабли». Мы просто пользуемся кадровым инструментом, желая реализовать политику, которую поддержал народ на выборах», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

В то же время на вопрос о причинах назначения ранее судимого за рэкет Александра ЧЕРПИЦКОГО на пост заместителя министра обороны - начальника департамента реализации избыточного имущества, А.ТОЛСТОУХОВ ответил: «Надо понимать, что мы находимся на этапе, когда реализовываются договоренности достаточно длительного периода времени, венцом которых стали выборы и формирование коалиции. И понятное дело, что такой процесс объективно и субъективно без издержек пройти не может».