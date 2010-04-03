Янукович утвердил положение о своей Администрации

Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил положение об Администрации Президента.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.

"Основными задачами Администрации является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий", - говорится в указе.

Администрация Президента в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет, в частности, анализ политических, экономических, социальных, гуманитарных и других процессов, происходящих в Украине и мире, готовит по его результатам для представления на рассмотрение Президенту предложения по вопросам формирования и реализации внутренней и внешней политики государства; обеспечивает подготовку проектов посланий Президента Украины к народу, ежегодных и внеочередных посланий Президента в Верховную Раду; обеспечивает взаимодействие Президента с ВР, Кабинетом министров, правоохранительными, другими государственными органами, органами местного самоуправления, объединениями граждан и др.

Для выполнения возложенных на нее задач Администрация Президента имеет право в установленном порядке получать информацию, документы и материалы от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности и их должностных лиц; пользоваться информационными базами данных государственных органов, государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами.

В состав Администрации входят: глава Администрации Президента; два первых заместителя главы Администрации Президента, в том числе первый заместитель главы Администрации Президента - Представитель Президента в Конституционном Суде Украины; семь заместителей главы Администрации Президента, в том числе заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления Государственного протокола и церемониала, заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики, заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления документального обеспечения; пресс-секретарь Президента; советники Президента; пресс-служба, главные управления, управления, режимно-секретный отдел, которые являются самостоятельными структурными подразделениями Администрации.

Глава Администрации Президента в пределах своей компетенции издает распоряжения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Администрацию задач.

В случае временного отсутствия главы Администрации Президента его полномочия выполняет один из его первых заместителей или один из его заместителей, на которого временное исполнение полномочий возложено соответствующим решением главы Администрации Президента Украины.

Сотрудники Администрации являются государственными служащими.